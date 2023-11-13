İstanbul Fatih’te kedileri toplayıp zarar verdiği iddia edilen bir kişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ortaya çıkan görüntülerde, bir kişi topladığı kedileri çantasına koyuyordu. Olay vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

Bu ihbarın ardından çalışma başlatan Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri önce bir caminin güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Görüntülerde şüphelinin bir kediyi çantasına koyduğu görüldü.

Yapılan çalışmalarda Fatih'te esnaf olduğu tespit edilen Fatih Mehmet Ö., gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunun ardından savcılığa sevk edilecek. Öte yandan Hayvanları Koruma Kanunu'nda, hayvanlara kötü davranma suçu gereğince şüpheliye 9 bin 108 TL de para cezası kesildiği öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

DHA'da yer alan habere göre de poliste ifade veren şüpheli, kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada M.F.Ö.'nün her gün mama aldığı yerlere giderek, ifadesini doğruladı. Camii görevlisinin de, Fatih Mehmet Ö.'nün tedavi için aldığı yavru kediyi geri getirdiğini söylediği öğrenildi. Polisin, Fatih Camii çevresinde ölü olarak bulunan kedilerle ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.