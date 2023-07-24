BANYO YAPTIRMAK DOĞAL RUTİNİNİ BOZABİLİR

Kediler günün belirli saatlerinde dilleri ile kendilerini temizler. Dillerinde bulunan papillalar onları hem temiz tutar hem de kendisi gibi kokmasını sağlar. Banyoda kullanılan musluk suyu ve kedi şampuanı gibi ürünler sevimli dostunuzun hoşuna gitmez. Çünkü kendi kokusunun kaybolmasına neden olur. Genellikle kediler banyodan sonra kendilerini yalayarak kokularını geri kazanmaya çalışır.