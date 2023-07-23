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        Haberler Yaşam Kediler suyu neden sevmez ve neden sudan korkar?

        Kediler suyu neden sevmez ve korkar?

        Sevimli dostlarımızdan birisi olan kedilerin su ile arası pek iyi değildir. Sağlıklı bir kedinin hayatı boyunca yıkanmaya bile ihtiyacı yoktur, çünkü kedilerin dillerinde bulunan papillalar antibakteriyel özellikler taşır ve kirlerini temizler. Peki, kediler suyu neden sevmez ve korkarlar?

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 15:18
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        • 1

          TÜYLERİ ISLANDIĞI İÇİN AĞIRLIK YAPAR VE SAVUNMASIZ HİSSEDERLER

          Kedilerin tüyleri oldukça sıktır. Islandığı zaman tüyleri ağırlaşır ve hareketleri kısıtlanır. Tüyleri ıslanan bir kedinin hareketi kısıtlandığı için avcı yeteneğinin azaldığını hissederek savunmasız kalır. Bu nedenle kendilerini ağırlaştıran şeyleri üzerlerinde taşımayı sevmezler. Buna kıyafetler de dahildir. Kedilerin radar görevi gören bıyıkları ıslandığı zaman işlevini kaybeder ve bu kendilerini savunmasız hissetmelerine neden olur.

        • 2

          ATALARI KURAK YERLERDEN GELİYOR

          Kedilerin ataları kurak çöl iklimlerinde geliştikleri için nehirlere, göllere ve yağmura maruz kalmamış hayvanlardır. Atalarından gelen bir aktarımdan dolayı kediler suyun olduğu yerlerde bulunmayı tercih etmiyor. Fırtınalı havalarda bile genellikle kendilerini koruyacak yerlerde kalmayı tercih ediyorlar.

        • 3

          BEBEKLİK TRAVMASI

          Kediler ilk doğdukları zaman ıslak hissettikleri için yetişkinlik dönemlerinde suyla temas ettiklerinde de bu korkuyu yaşıyor olabilirler.

        • 4

          BANYO YAPTIRMAK DOĞAL RUTİNİNİ BOZABİLİR

          Kediler günün belirli saatlerinde dilleri ile kendilerini temizler. Dillerinde bulunan papillalar onları hem temiz tutar hem de kendisi gibi kokmasını sağlar. Banyoda kullanılan musluk suyu ve kedi şampuanı gibi ürünler sevimli dostunuzun hoşuna gitmez. Çünkü kendi kokusunun kaybolmasına neden olur. Genellikle kediler banyodan sonra kendilerini yalayarak kokularını geri kazanmaya çalışır.

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