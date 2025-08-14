Habertürk
        Haberler Sağlık Kediler sahiplerinin yaşam süresini uzatıyor  | Sağlık Haberleri

        Kediler sahiplerinin ömrünü uzatıyor 

        Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kedi insanlarla birlikte yaşıyor. Araştırmalar, kedilerin yalnızca şirin birer ev arkadaşı değil; fiziksel sağlığı, ruh hâlini ve insanın yaşam süresini olumlu etkileyen kahramanlar olduğunu söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:32
        Kediler sahiplerinin ömrünü uzatıyor 
        Uluslararası Kedi Günü’nde araştırmalar, kedilerin sadece duygusal değil, fiziksel ve ruhsal sağlığımıza olan katkılarını ortaya koyuyor. Kalp sağlığından bağışıklığa, yalnızlığı gidermeden neşe ve stres yönetimine iyi geliyor.

        Dünyada 600 milyondan fazla, Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyon kedi insanlarla birlikte yaşıyor. Peki, yalnızca sevimli oldukları için mi onlarla hayatlarımızı paylaşıyoruz? Bilim, bu soruya çok daha derin bir yanıt veriyor. Kediler yalnızca şirin birer ev arkadaşı değil; fiziksel sağlığımızı, ruh hâlimizi ve hatta yaşam süremizi etkileyen görünmez kahramanlar.

        KEDİLER KALP DOSTU

        Dünyada ve ülkemizdeki birincil ölüm nedeni kalp-kalp damar ve dolaşım sistemi hastalıkları. Ancak yapılan araştırmalar, kedi sahipliğinin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. 2 bin 400 kedi sahibiyle yapılan uzun dönemli bir çalışmada, geçmişte veya hâlen kedi sahibi olan bireylerin kalp krizi ve felce bağlı ölüm riskinin, kedi sahibi olmayanlara göre anlamlı biçimde daha düşük olduğu tespit edildi.

        Uzmanlar, bu farkı kedilerin stres algısını azaltma ve bireyleri duygusal olarak dengeleme kabiliyetiyle açıklıyor. Sakinleştirici etkileri sayesinde kediler, ani stresin kalp üzerindeki zararlı etkilerini dengeleyebiliyor.

        DEPRESYONLA MÜCADELEYE DESTEK OLUYORLAR

        Kedi sahipliği, kaygı ve depresyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, hayvan sahiplerinin daha yüksek benlik saygısına, olumlu öz-imaja ve daha düşük yalnızlık düzeyine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

        Özellikle gençlerde ve yaşlı bireylerde, kedilerle kurulan bağın bir "amaç duygusu" kazandırdığı; sosyal izolasyonu azalttığı ve ruh sağlığını iyileştirdiği gözlemleniyor.

        İnsan-Hayvan Bağı Araştırma Enstitüsü (HABRI) tarafından yapılan bir ankete göre, aile hekimlerinin yüzde 87’si hayvanların hastalarının ruh hâline olumlu katkı sağladığını belirtiyor.

        Bir diğer araştırmada ise, kedi sahiplerinin gün içinde daha fazla güldüğü saptandı. Yine HABRI verilerine göre hayvan sahiplerinin yüzde 96’sı dostlarının hayatlarında olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor; yüzde 85’i hayvanlarının kendilerine neşe getirdiğini, yüzde 82’si onları rahatlattığını, yüzde 73’ü ise ruh sağlıklarını doğrudan iyileştirdiğini ifade ediyor. Kedilerle fiziksel temas, beyinde “bağlanma hormonu” olarak bilinen oksitosin salgılanmasını artırarak; güven, mutluluk ve huzur hissini destekliyor.

        ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

        Bilimsel bulgular, yaşamın ilk yılında kediyle birlikte büyüyen çocukların astım ve alerji geliştirme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. 700'den fazla bebeği 18 yıl boyunca izleyen bir çalışmada, evinde kediyle yaşayan çocukların ileriki yaşlarda kedi alerjisi geliştirme ihtimalinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi. Ayrıca, astım geçmişi olan annelerin bebeklerinde doğumdan itibaren kediyle yaşamanın astım gelişimini önemli ölçüde engellediği ortaya kondu.

        Yalnızlık, özellikle ileri yaşlarda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Yaşlı bireylerle yapılan araştırmalar, hayvan sahipliğinin yalnızlık hissini yüzde 36 oranında azalttığını ve sosyal ilişkileri güçlendirdiğini gösteriyor. Michigan Üniversitesi'nin 50-80 yaş arası bireylerle yaptığı bir çalışmada, hayvan sahibi olanların yüzde79’u stres seviyesinin azaldığını, yüzde 73’ü hayatlarına yeni bir anlam geldiğini, yüzde 65’i ise diğer insanlarla daha kolay iletişim kurabildiklerini ifade etti.

        "İNSAN VE HAYVAN REFAHI AYRILMAZ BİR BÜTÜN"

        Kedilerin insanların sağlığına ve ruhuna dokunan özel varlıklar olduğunu vurgulayan Veteriner hekim Murat Altunyuva, kedilerin insana kattığı fiziksel ve duygusal faydaların çeşitli çalışmalarla da ortaya konduğunu; insan ve hayvan refahının ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Altunyuva, "‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ vizyonunun sadece kedi ve köpeklerin değil, onlarla hayatı paylaşan insanların yaşamına da değer kattığına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayvanlar için daha iyi bir dünyanın, insanlara da iyi geleceği bir gerçek" dedi.

