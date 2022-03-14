Kedi Yeşim ile tanınan Manisalı kasabın 'misafirleri' eksik olmuyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde kasaplık yapan Korkmazer'in 4 yıl önce dükkanına her gün gelerek kendisinden et bekleyen Yeşim adlı sokak kedisiyle dostluğuna ilişkin bir müşterisi tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı.
AA'nın haberine göre haberlere de konu olan kedi Yeşim, 3 yıl önce hastalanarak öldü. Korkmazer, kedi "Yeşim" için Osmancık Mahallesi'ndeki çiftlik evinde mezar hazırladı.
Kedisi öldükten sonra iş yerinin önüne gelen 20'ye yakın sokak hayvanını beslemeye devam eden Korkmazer, bu anlara ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da sürdürüyor.
İkram Korkmazer, sokak hayvanlarını beslemenin kendisi için günün en güzel rutini olduğunu, bu sevinci insanlarla paylaşmayı ihmal etmediğini söyledi.
YENİ GÖZDESİ SARIKIZ
Videolarının sosyal medyada ilgi gördüğünü anlatan Korkmazer, "Sosyal medyada takipçilerim benden sürekli video bekliyor. Bazen de mama masrafları için bağış gönderiyorlar. 'Bizim de bir katkımız olsun' diyorlar. Ülkemin ve Turgutlu'nun adını hayvansever biri olarak dünyaya tanıtmak benim için gurur verici" dedi.
Sokak hayvanlarının artık iyice kendisine alıştığını ve yaklaşık 20 sokak hayvanının her gün düzenli bir şekilde dükkanına geldiğini dile getiren Korkmazer, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sabah iş yerime gelince hemen kediler köpekler sırada beklerler. İş yerimi açınca kediler müşteri gibi içeri girer, köpekler ise kapı önünde bekler. Tabaklarını hemen hazırlar veririm. Hepsi mutlu, karınlarını doyurduktan 2-3 saat sonra yine gelirler. Şu an 12 köpek ile 8 kedi var. Sarıkız adını verdiğim bir kedi var. Gelir buraya, burada bir kuzu heykelim var, onun üzerine çıkar, müşteri gibi uzattığım eti yer. Takipçilerimden o çok ilgi çekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!