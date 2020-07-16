Kedi yavrularını yangından itfaiye ekipleri kurtardı

AA

Gölyüzü Mahallesi Karaaslan Sokağı'nda bir apartmanın dördüncü katında V.Ö'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Evlerinin yandığını öğrenen ve olay yerine gelen V.Ö, itfaiye ekiplerine evde "Bulut" ve "Pamuk" isimli yavru kedisinin olduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekipler evde bulunan iki kedi yavrusunu kurtararak sahiplerine teslim etti.

Yangın nedeniyle korkan kedileri V.Ö. su içirerek rahatlatmaya çalıştı.

Evin iki odasının zarar gördüğü yangında, kundaklama iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.