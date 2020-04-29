Kedi ve köpeklerdeki mantar hastalığı türünün tanısı için kit geliştirildi - AYDIN

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknokent çatısı altında kurulan Genartek firması, kedi ve köpeklerde görülen mantar hastalığının hangi tür olduğunu tespit edebilen "Fungi-Kit" adıyla kit geliştirdi.Projenin danışmanı ADÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Kırkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitin hayvanlarda görülen 3 farklı hastalığın tanısını yapabileceğini söyledi.Kiti, laboratuvar ortamında test ettiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Kırkan, hayvandan alınan doku ya da tüy örneğinden testin yapıldığını, kitte oluşan renge göre tanının konulduğunu dile getirdi.Kliniklerde genel olarak hastalığın türü bulunamadan tedavilerin gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Kırkan, şöyle devam etti:"Burada önemli olan kitin içeriği. 3 farklı hastalığın tanısını yapabilecek şekilde bir kit geliştirdik. Kedi, köpeklerin kaşıntılarında 3 farklı hastalığın rol oynadığını biliyoruz. Genelde klinik yaklaşımlarda 'dermotofitöz' denilen hastalığın tanısına yönelik tedaviler yapılırken 'kandidiyasiz' ve 'malassezia' tanısı yapılamıyordu. Bu hastalıkların tanısının yapılarak üçünün farklı segmente ayrılması ve tedavilerinin ona göre yönlendirilmesi gerekiyor. Bu kitin temel mantığı da bunun üzerine kurulu. Yaptığımız araştırmalara göre şu anda üçünün bir arada olduğu bir kit yok."Veteriner kliniklerin bu kit sayesinde başarıya ulaşabileceklerini vurgulayan Kırkan, "Teşhisin doğru olmasıyla beraber doğal olarak tedavinin de başarı oranı yükselecektir. Bu kitle beraber tedavi oranlarını yükseltmeyi planlıyoruz. Önemli olan burada 3 farklı hastalığın, farklı etkenlerinin tanımlanabilmesini sağlamaktı. Kiti uygulayan arkadaşlar var. Çok memnunlar, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.- Yerli ve milli bir ürünFirma yetkilisi Sabri Ezer ise kitin patentini aldıklarını ve satışa başladıklarını belirterek, geliştirdikleri yerli ve milli ürünün, uzayabilecek bir hastalık tedavisini çok kısa bir sürede sonuçlandırdığını dile getirdi.Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem ise üniversite bünyesinde yerli bir ürünün üretilmesinden gurur duyduklarını, ihtisaslaşmış bir Teknopark olmayı hedeflediklerini, bölgenin avantajlarını kullanarak tarım, sağlık, gıda ve turizme önem vermeye çalıştıklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!