Kedi ve köpekler neden ölen sahibini yeme eğilimi gösterir? İşte olası 4 neden

Rando ise ısırmaktan yemeye kolay bir geçiş olduğunu söylüyor: Yani köpeğin yemek istemesi şart değil ama kanın tadını alınca yemek yeme isteği artıyor.

Elbette bu trajik durum her vakada görülen bir şey değil; her hayvanın böyle olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Uzmanlar bu tarz davranışın hayvanın mizacına, ırkına veya travmalarına da bağlı olabileceğini söylüyor.