Başıboş sanıp sahiplendi! Bakın aslında ne çıktı... - Haberler

Arjantin'de yaşayan Florencia Lobo, kardeşiyle beraber Tucumán eyaletindeki bir kasabada balığa çıktı.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi, kardeşiyle gezinirken iki yavru kediye rastladı. Yavruların anneleri tarafından terk edildiğini düşünen Lobo, kedileri sahiplenmeye karar verdi. Ancak Tito ve Dani adını verdiği yavrulardan bir tanesi iki hafta sonra öldü.

Florencia Lobo, evcil kedi olduğunu düşündüğü Tito'ya bakmaya devam etti. İki ay boyunca baktıktan sonra Tito'da birtakım farklılıklar gözlemleyerek yavru kediyi veteriner hekime götürdü. Gerçek ise o zaman anlaşıldı. Lobo, Tito'nun kedigiller familyasından Puma cinsine mensup olan yaguarundi olduğunu öğrendi.

Kuzey Amerika'nın güneyine ve Güney Amerika'ya özgü puma cinsine iki ay boyunca baktığını öğrenen Lobo, Tito'nun biraz aktif bir yavru olduğunu ancak durumdan şüphelenmediğini belirtti.

Lobo, puma hakkında "Oynamaktan, ısırmaktan ve hızlı koşmaktan hoşlanıyordu. Masadan atlamayı severdi" dedi.

"Veteriner canlının ne olduğunu bilmiyordu ama normal bir kedi olmadığını söyledi" sözleriyle durumu açıklayan Lobo, Tito'yu Arjantin Hayvan Kurtarma Derneği'ne teslim etti.

Tito gerekli tubbi tedaviyi gördükten sonra vahşi doğaya salınacak.

ÇOK İYİ BİRER YÜZÜCÜLER...

Puma cinsine mensup olan yaguarundi (Puma yaguarondi),Güney Amerika'da yaşayan kısa bacaklı ve uzun kuyruklu bir kedi türü... 65 santimetre gövde ve 45 santimetre kuyruk uzunluğuna sahip olan bu canlılar Kuzey ve Güney Amerika’da, Teksas'tan Bolivya ve Uruguay’a kadar olan alanın tropik ve subtropik bölgelerinde yaşarlar...

Yaguarundiler gececil hayvanlardır. Tavşanlar, sürüngenler, kemiriciler ve kuşları avlayarak beslenirler. İnce vücudu sayesinde çalılar arasında fark edilmeden avına yaklaşabilir. Pek sevmese de tırmanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi birer yüzücüdürler. Hatta bazı bölgelerde balık avcılığı konusunda uzmanlaşmıştır.

Modern moleküler genetik araştırmalar yapılmadan önce bu türün ayrı bir cins (Herpailurus) olduğu kabul edilirdi. Ancak son araştırmalardan sonra bu türün puma cinsine mensup olduğu tespit edilmiştir.