Kedi mi yoksa ada mı? Sadece üç saniyelik bir kişilik testi
Bir şeye baktığınızda gördüğünüz ilk şey, sizinle ilgilidir; onu rastgele seçmezsiniz. Bu yüzden bazı kişilik testlerinde bir seçim yaptığınızda aslında orada almanız gereken bir mesaj vardır.
- 1
Bu resimde ilk gözünüze çarpan neydi? Bir kedi mi yoksa ada mı? Cevabınızı belirlediyseniz, analizlere geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
EĞER ÖNCE ADAYI GÖRDÜYSENİZ;
Siz bakış açısı geniş ve dışa dönük bir insansınız demektir. Yalnız kalmaktan hoşlanmıyorsunuz ve arkadaş edinmek sizin için çok önemli ve gerekirse onların iyiliğini kazanmak için görünüşünüzü değiştirmek de dâhil olmak üzere büyük çabalar sarf edebilir ve fedakârlık yapabilirsiniz. Ayrıca stresli olduğunuzda ve önemli konular karşısında oldukça kararsızsınız.
- 3
EĞER ÖNCE BİR KEDİ GÖRDÜYSENİZ;
İnsanlara nadiren kızan birisiniz. Kendinizi rahatsız hissetseniz bile buna gülüp geçeceksiniz çünkü çatışmadan kaçınmayı tercih ediyorsunuz. Ancak biri sınırını aşarsa hiçbir şey öfkenizi kontrol edemez. Olgun bir kişiliğiniz var; hata yaptığınızda bunu itiraf edebiliyorsunuz.
Kaynak: Mia Yilin Tiktok