Mahkeme indirim uygulamadı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barış C. katılmadı. Müşteki Fatih Adalıgil ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları duruşmada hazır bulundu.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Veterinerlik yaptığını belirten şikayetçi Fatih Adalıgil, "Televizyonda dönen videoyu görünce benim kedim olduğunu anladım. Kedi benim kliniğimde baktığım bir kediydi. Düzenli olarak kalmıyordu, gidip geliyordu. Bu olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.



EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise "Sanığın bu suçu vahşice işlediği kamera kayıtlarında mevcuttur. Bu olaydan dolayı toplumda infial oluşmuştur. Bu yüzden üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dediler.

MAHKEME, İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu suçun işlenişinin vahşice ve sebepsiz yere olduğunu belirterek 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıka kaydı ve olumsuz kişiliğini de dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, verilen cezanın kesinleşmesinden sonra sanığın sabıkasında görülen HAGB dosyasına ihbarda da bulunulmasına hükmetti.