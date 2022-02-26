Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi.

AA'nın haberine göre Seyrancık Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında kedi kesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla iş merkezinin çatısına çıktı.

Çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtaran itfaiye eri, omuzuna aldığı hayvanla aşağıya indi.

Bir süre itfaiyecinin omzundan inmeyen kedi yavrusu, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.