İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Kasım Tuna, sokak hayvanlarına yönelik böyle bir çalışmayı yapmaktan mutluluk mutluluk duyduklarını ifade etti.



"HAYVAN DOSTU KOMŞULARIMIZA ZİMMETLİYORUZ"

AA'nın haberine göre kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Tuna, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

Tuna, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.