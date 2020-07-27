Keçiörengücü, geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın yerine 37 yaşındaki genç teknik adam İlker Püren ile 3 yıllığına anlaştı. Püren, teknik ekibini gelecek günlerde açıklayacağını söyledi.

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