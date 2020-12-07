Keçiörengücü'nde liderlik sevinci

Bu sezon ligin birinci haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen ardından ikinci haftada ise sahasında ağırladığı bir diğer başkent temsilcisi Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Ankara Keçiörengücü, ikinci haftada 6 puanla liderliğe oturdu.

Daha sonra üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kalan başkent ekibi puan cetvelinde üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü hafta maçında konuk ettiği Altay'a 1-0 mağlup olarak ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Ligin beşinci haftasında İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü bu zorlu karşılaşmadan da 2-1 galip gelmeyi başardı. Ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor ile sahasında mücadele eden başkent ekibi, bu maçı da 1-0 kazandı.

Ligin iyi takımlarından Yılport Samsunspor ile 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşan Ankara Keçiörengücü, bu maçtan 4-2 mağlup ayrılarak bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Başkent ekibi, 8. haftaya 17 puanla lider giren İstanbulspor ile 1-1, ertesi haftaki karşılaşmada Eskişehirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Milli maç arasından sonra iyi bir çıkış yakalayan Ankara Keçiörengücü 10. hafta maçında evinde ağırladığı Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti. Daha sonra Adana Demirspor'u 1-0 yenen başkent temsilcisi, 12. hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla tekrar liderliğe yükseldi. Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de 12 maçın ardından 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet ile topladığı 24 puanla lider bulunuyor.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, eflatun-beyazlı takımın geçen seneden beridir iyi bir sistemle mücadele ettiğini belirterek, "Yeni gelen İlker Püren hocamız da bu sistem üzerine daha çok giderek sistemin sonuç vermesi için uğraşıyor. Allah'a şükür de bu sistem sonuç verdi. Sonuçta oynayan oynamayan fark etmiyor tabi oynayan futbolcuların çok büyük etkisi var, takım olmanın çok büyük etkisi var." diye konuştu.

Maddi olarak kendi bütçelerinden çok büyük takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Tahiroğlu, "Ama çocuklar sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar, hocamız, teknik heyetimiz, futbolcularımız çok iyi mücadele ediyorlar. Oynanan oyundan bizler de memnunuz, taraftarımız da memnun. Oynanan oyun neticesinde bugün buradayız. Önemli olan inşallah bunu lig sonuna yansıtmak. Lig sonuna kadar üst düzeyde bir futbol oynayıp bir yerlere gelmeyi istiyoruz, Allah nasip ederse." dedi.

Tahiroğlu, "Benim hedefim Türkiye'ye, Türk futboluna, Türk seyircisine iyi futbol izlettirmek. Bu iyi futbolu izlettirip, takım oyunu oynamak, sistemli oynamak ve takım olduğumuzu herkese kanıtlamak. Bunu yaptıktan sonra da Allah neyi nasip ederse de artık ona da yapacak bir şeyimiz yok. Ama hedefimiz, Türkiye'de iyi futbol oynamak, genç yetenekleri futbola kazandırmak. Hedefimiz takım olmak, bu doğrultuda da takım nereye giderse olur, şampiyon olursa da olur, play-off olursa da olur, olmazsa da olur. Bunun için bir baskı yok takımın üzerinde. Benim amacım iyi futbol oynatmak, takım ruhunu herkese göstermek." şeklinde konuştu.

Oynadıkları iyi oyunun karşılığını aldıklarını ve lig sonunda da alacaklarına inandığını belirten Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu oynadığımız oyun da bize bunun karşılığını verecek. Artık şampiyonluksa şampiyonluk, tabii ki 'şampiyonluk' kelimesini kullanmak şu anda erken. Benim amacım 2. Lig'de de buydu; takım iyi futbol oynasın izleyenler bundan zevk alsın. Bu sene de gördüğüm oynanan futboldan izleyenler zevk alıyor. Oynayan futbolcular zevk alıyor. Takım olmanın ne olduğunu, bizler, teknik heyet, futbolcular anlıyorlar. Şöyle; yendiğiniz takımlara baktığınız zaman maliyet olarak bizden çok çok yüksek takımlar. Süper Lig'de oynamış isimler. Bizim çocuklarda elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu işte futbolun ön plana çıktığını gösteriyorlar. İyi futbolumuzu sürdürmek istiyoruz, bunun sonucunda da inşallah ya şampiyonluk ya da play-off gelir diye inanıyoruz."

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin de Tahiroğlu, "Çok dikkat ediyoruz. Genelde futbolcularımızı tesiste tutmaya çalışıyoruz, onlar da sağ olsun bizi kırmıyorlar. 3-5 tanesi hariç çoğu tesiste kalıyor. Süreci atlatmaya çalışıyoruz, tabi taraftar olmayınca futbolun zevki de olmuyor. Taraftarla futbol çok daha zevkli olmazsa olmazı. Ama biz tabi en az zararla, ya da zararsız bu süreci götürmek istiyoruz." dedi.