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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'dan zemin eleştirisi! - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'dan zemin eleştirisi!

        Trendyol 1. Lig'de Adanaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Zemin gerçekten iyi değil, toprak diyebiliriz. Bu, oyuncuları zorladı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:43
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        Ersan Parlatan'dan zemin eleştirisi!
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        Trendyol 1 .Lig’in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor’la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "5. haftanın kapanış maçıydı. Maça gelirsek ilk devre çok keyifli bir oyun yoktu bana göre. İki takım da birbirini ceza sahası arasında ekarte etti, zorlandı. İki takım da fazla pozisyon bulamadı. İkinci devre bana göre bizim biraz üstünlüğümüz vardı. Penaltı sonrası da öne geçtik. Bence maçın kırılma anı Camara’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon. Orada 2-0 yapmamız gerekiyordu. Sonra Adanaspor beraberlik golü için yüklendi, iyi defans yaptık. Karambolde beraberlik golünü yedik. Daha sonra belli başlı girişimlerimiz oldu ama yine öne geçtiğimiz bir maçı kazanamadık" dedi.

        "ÇİM ADINA FAZLA BİR ŞEY YOKTU"

        Yeni Adana Stadyumu'nun çiminin kötü olduğuna değinen Parlatan, "Zemin gerçekten iyi değil, ben şaşırdım. Bundan 2-3 yıl önce yine teknik adam olarak maça geldiğimde genel olarak iyi bir zemin vardı. Ama bugün zemin sadece çimden ötürü değil sırf toprak diyebiliriz. Çim adına fazla bir şey yoktu. Bu, oyuncuları da biraz zorladı. Stat adına hoş bir şey değil. Oyuncular çok kaydı, ayakta durmakta zorlandılar, bundan dolayı top kayıpları oldu" diye konuştu.

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