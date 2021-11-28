Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Deniz Turgut

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış, Eze, Olawoyin (Dk. 86 Uğur Utlu), Djibrilla (Dk. 56 Vusal Iskandarlı), Hamza Gür

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 79 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Onur Ayık (Dk. 89 Kehinde), Camara, Valle (Dk. 69 Bammou)

Goller: Dk. 27, Dk. 74, Dk. 90 Eze (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Camara, Dk. 44 Valle (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Eze, Dk. 66 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 27 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 31 Glumac, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 81 Onur Ayık