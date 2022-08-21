Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

3. dakikada Bahadır Erol'un golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 29'da Celal Dumanlı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Keçiörengücü 82'de Melih İnan'la attığı golle farkı 1'e indirirken Bodrumspor son dakikalarda Erkam Reşmen'in kendi kalesine attığı golle maçı 3-1 kazandı ve ikide iki yaptı.

Keçiörengücü ise haftayı 1 puanla tamamladı.