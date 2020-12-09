Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı lider Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1'de Eren Tozlu kaydetti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa),Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik),Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba),Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo),Manaj (Dk. 75 Kone)

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore),Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk),Nalepa (Dk. 69 Milinkovic),Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu

Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü),

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü),Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)