Keçiörengücü: 0 - Boluspor: 1

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun),Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)

BOLUSPOR: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou),Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz),Kidric

GOL: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor),Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)