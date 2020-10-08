Keçiören'den cepheye moral mektubu

AA

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamada Başkanı Altınok, işgalci Ermenistan'a karşı cephede büyük mücadele veren Azerbaycan Ordusu'na moral vermek için "Mektup" kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Başkan Altınok, “Ermenistan’a karşı büyük mücadele veren Azerbaycan Türk askerlerine moral vermek için Türkiye’nin her bir köşesinde yaşayan vatandaşımızın belediyemize ileteceği moral mektuplarını cepheye göndereceğiz. Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracaklarına yürekten inandığım Azerbaycan Ordusu’nun muzaffer olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olduklarını, Türkiye ile Azerbaycan’ın el ele vererek ebedi dostluklarını her geçen gün perçinlediklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Yirminci asırda tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiş ve bir soykırım yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonuna kadar Azerbaycan devletimizin yanındadır. Azerbaycan`a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ayağına batan diken bizim kalbimize batan dikendir. Azerbaycan, Türkiye gibi bağımsızlığını kanla kazanan bir devlettir. Rahmetli Haydar Aliyev, 'Biz bir millet iki devletiz' diyerek kardeşliğimizi ileri taşımıştır. Türkiye ve Azerbaycan iyi yolda gidiyor. Öyle eskisi gibi sopa sallanan bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu savunan bir Cumhurbaşkanımız var. Azerbaycan’la olan ilişkilerimiz daha da muhkemlenmeli. Kardeşin kardeşten başka Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.”

- Mektuplar cephede okunacak

Keçiören Belediyesi, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları geri almak için başlattığı operasyonlarına destek vermek için "Haydi Türkiyem! Gardaşlara mektup yazmak sizden, Azerbaycan Türk Ordusu’nun askerlerine ulaştırmak bizden" sloganıyla bir mektup kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinden duygu ve düşüncelerini iletmek isteyen vatandaşlar Keçiören Belediyesi tarafından belirlenen “basinyayin@kecioren.bel.tr” adresine elektronik mektup gönderebilecekler. Mektuplar, Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından tasnif edildikten sonra Azerbaycan Türk askerlerine gönderilecek ve cephede okunacak.