Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti

Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu yıl da ücretsiz sünnet hizmeti veriyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan sünnet işlemlerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ücretsiz sünnet hizmeti veriyoruz. Sünnet işlemleri anlaşmalı olduğumuz özel bir hastanede, hijyenik şartlarda ve uzman hekimlerce gerçekleştiriliyor. Sünnet olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyor; sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bütün hemşehrilerime evlatlarının damatlıklarını görmeyi de nasip etsin" dedi.

Belediyenin sünnet hizmetinden faydalanmak için başvuruda bulunan aileler, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen randevu günü ve saatinde anlaşma yapılan özel hastaneye yönlendiriliyor. Modern cerrahi yöntemlerle çocuk sağlığına uygun şartlarda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemleri güvenli bir şekilde yapılıyor.

Sünnet olan çocuklara Keçiören Belediyesi tarafından sünnet kıyafeti ve ayakkabı da hediye ediliyor.