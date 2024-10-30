Keçiören'de sabah sıcak çorba ikramı

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, havaların soğumasının ardından sabah erken saatlerde okula ve işe giden vatandaşlar ile mesaiye başlayan şoför ve esnaf için sıcak çorba ikramlarına başladı.

REKLAM advertisement1

Meydanlar, hastane ve üniversite kampüsleri ile insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezlerde eş zamanlı olarak yapılan çorba dağıtımına ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla öğrencilerimize ve vatandaşımıza bir nebzede olsa destek oluyoruz" dedi.