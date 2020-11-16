Keçiören'de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan 43 semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında, vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor.

Altınok'un talimatıyla pazarlardaki sebze ve meyve fiyatları günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurularak fahiş fiyatlı ürün satışının da önüne geçiliyor. Bu kapsamda pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını tek tek denetleyen zabıta ekipleri, günlük duyurulan sebze ve meyve fiyat listesi ile pazar tezgahında bulunan fiyatları karşılaştırarak bu uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Denetimler sırasında "fiyat kurallarına" uymayan pazar esnafı, önce uyarılıyor, bir sonraki ihlalinde ise cezai işlemle karşı karşıya kalıyor.

- "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyaran Altınok, şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM'ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz."