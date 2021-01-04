Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren belediye, 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak adına birçok fayda sağladığını belirtti.
Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağların kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışmasının önlendiğinin altını çizen Altınok, "Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Altınok, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya hakkında şunları kaydetti:
"Kampanyamızla vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlar çantaya dönüşüyor. Evinde bitkisel atık yağ biriktiren veya belediye binamızda yer alan Geri Dönüşüm Danışma birimine 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren herkese anında çanta hediye ediyoruz. Katlanarak buzdolabına yapıştırılabilen çantayı alışverişe giden vatandaşımız kolayca kullanabiliyor. Kampanya haricinde mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları ve muhtarlıklar aracılığıyla da bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız '0312 359 10 27' nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler."
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