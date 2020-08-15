Keçiören Belediyesi’nden okullara boya yardımı

AA

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı." ifadelerini kullandı.

- 2 bin 200 kova boya desteği

Açıklamaya göre, Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi bahçesine indirilen bin 500 adet plastik, 700 adet silikonlu iç cephe boyasının Keçiören’deki okullara dağıtımını gerçekleştiren Altınok, burada bulunan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve boya desteği alan okulların müdürleriyle uzun süre sohbet etti. Okul müdürlerinin taleplerini dinleyerek çeşitli notlar alan Başkan Altınok, bu taleplerin de yerine getirileceğini ifade etti.

- "Okulları tek tek gezdik, talepleri dinledik"

Eğitime destek çalışmaları kapsamında kamu ve özel birçok okulda yenileme çalışması yürüttüklerinin bilgisini de veren Altınok şunları kaydetti:

"Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızda ağaçlandırma, çiçek dikim, budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük.

Eğitime destek projeleri kapsamında pandemi öncesinde okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinledik. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz."