Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesi üzerinden yönetilen Kitap Çağır uygulaması ile birçok yaş grubundan vatandaşın kitap talebini karşıladı.
Özellikle 20 yaş altı çocuklara ve gençlere istedikleri kitapları ulaştırmada büyük bir başarı gösteren Kitap Çağır uygulaması, Avrupa Konseyi Kongresi İnsan Hakları Sözcüsü Herald Bergmann tarafından hazırlanan İnsan Hakları El Kitabı içerisinde iyi uygulama örneği olarak yer aldı.
Avrupa Konseyi Kongresi İzleme Komitesi üyelerinin onayına sunulan el kitabında, şunlar belirtildi:
"Keçiören Belediyesi, Kitap Çağır Projesi ile birlikte internet sitesi üzerinden vatandaşların kitap talep etmelerine imkan veriyor. Vatandaşlar Fatih Kütüphanesi içerisinde bulunan 40 bin kitap arasından istedikleri kitaplara ulaşıyorlar. Talep edilen kitaplar dezenfekte edilen poşetlere konularak 48 saat içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor."
Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden Kitap Çağır ‘https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html linkini tıklayan vatandaşlar sisteme giriş yaparak öncelikle Fatih Kütüphanesi'nde kitap sorgulaması yaptı.
İstenen kitap kütüphanede mevcut ise Fatih Kütüphanesi’nden vatandaşa onay bilgilendirme maili gönderildi.
Eğer istenen kitap ödünç verilmiş ya da kütüphanede yok ise vatandaş telefonla aranarak veya yine mail gönderilerek bilgilendirildi.
Talep edilen kitaplar temas edilmeden ve ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilerek poşetlenip ve özel ekipler tarafından 48 saat içerisinde vatandaşın adresine ulaştırıldı.
Kitap teslim tutanağına ödünç verilme süresi ve ne zaman geri alınacağı yazılarak tekrar evlerden toplandı. Toplanan kitaplar dezenfekte edilerek yeniden talep edilmeye hazır hale getirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde gündeme gelen ve ‘İnsan Hakları El Kitabı’ adlı çalışmada iyi uygulama örneği olarak gösterilen Kitap Çağır hizmetimiz gurur kaynağımız oldu. Uluslararası platformlarda örnek olarak değer gören hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk." ifadelerini kullandı.
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