Keçiören Belediyesi Kent Konseyi üyelerinden sağlık çalışanlarına destek

AA

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir araya gelen meclis üyeleri adına açıklama yapan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ömer Cihat Mert, koronavirüsün (Kovid-19) etkisini artırdığı bu günlerde sağlık çalışanlarının ön saflarda yer aldığını ve hayatlarını hiçe sayarak mücadele ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığı hastanenin, salgın hastanesi olduğunu belirten Mert, "Çok sayıda kişinin, ateşli silahla yaralanıp müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalışmaları sırasında sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet uygulamaları, sağlık çalışanlarımızın canlarını korumak için barikat kurmaları kamuoyunu derinden üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi meclis üyesi Ali Osman Özdemir de sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

Özdemir, "Sağlık emekçilerine yönelik bu davranışları esefle kınıyor, sağlık çalışanlarının bu emsalsiz mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu görev olarak kabul ediyoruz." dedi.

Meclis üyeleri daha sonra hastanede görevli tüm sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.