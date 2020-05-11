Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan şehit ve gazi annelerine ziyaret

Keçiören Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Başkanı Altınok, Anneler Günü ziyareti kapsamında eşi ve çocuklarıyla birlikte ilk olarak 15 Temmuz şehidi polis memuru Köksal Kaşaltı’nın annesi Satı Kaşaltı’yı ve ailesini daha sonra da Güneydoğu şehidi Osman Özen'in annesi Zeynep Özen’i evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Keçiörenli şehit annelerine çiçek hediye eden Altınok, son olarak Güneydoğu Gazisi Mükremin Delice'nin annesi Fatma Delice’yi de ziyaret ederek gazi annesine çiçek takdim etti.
- "Tüm kahramanlarımıza selam olsun"
Anneler günü ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne kadar şehit ve gazi olan asker, polis ve güvenlik güçlerine şükranlarını ileten Altınok, "Devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize selam olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Vatanımız daim olsun, bayrağımız ebediyen göklerde dalgalansın, minarelerden ezanlarımız hiç susmasın, vatanımız, devletimiz ebed müddet var olsun." ifadelerini kullandı.
Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan Altınok, şunları aktardı:
"Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu'dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah'tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum."
- "Altınok, 7 mahallede kolonya, maske ve dezenfektan dağıttı"
Açıklamaya göre, Başkan Altınok ayrıca yeni normalleşme takvimiyle birlikte 7 haftanın ardından 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlara Kuşcağız, Atapark, Yayla, Şefkat, Esertepe, Kamil Ocak ve Ovacık mahallelerinde kolonya, maske ve dezenfektan dağıttı. Ayrıca Keçiören Belediyesi Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ekipleri de ilçe genelinde 65 yaş üzeri vatandaş için maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürdü.
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