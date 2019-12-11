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Antalya'nın Elmalı ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Rabia Orhan, küçüklüğünden bu yana ailesine ait hayvanlarla ilgileniyor.
AA'nın haberine göre yazları yaylada, kışları ise mahallede yaklaşık 500 keçinin bakımıyla uğraşan Orhan, sabahın erken saatlerinde kalkıp sağdığı keçilerin sütünden peynir, yağ, yoğurt yapıyor.
Üniversite sınavına hazırlanan Orhan, veteriner olarak hayvanlarla kurduğu bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
"HAYVANLARLA UĞRAŞMAK TÜM STRESİMİ ALIYOR"
Orhan, yaptığı açıklamada, birçok insanın sahip olmak istediği bir yaşantıyla hayatını sürdürdüğünü, hayvanlarla severek ilgilendiğini söyledi.
Hayvanlarla ilgilenmenin huzur verdiğini aktaran Orhan, onlarla uğraşmanın, yem vermenin, oyun oynamanın tüm stresini aldığını dile getirdi.
Çobanların doğal ortamda bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Orhan, "Kendi yaptığınız peyniri, yoğurdu, yağı, kendi ektiğiniz domatesi, biberi, her türlü sebze ve meyveyi yiyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki. Bir dönem köyden şehirlere göç eden insanlar, şimdi organik yiyecek, organik hayat diye tonlarca para harcayarak, köylere geliyor. Biz ise bunlar için ayrı para ödemiyoruz" dedi.
KEÇİLERİNE BİR ŞEY OLMASINDAN ÇOK KORKUYOR
Keçilerini ailenin birer ferdi olarak gördüğünü söyleyen Orhan, hayvanlarına bir şey olunca aile fertlerinin başına gelmiş gibi çok üzüldüğünü ifade etti.
Orhan, Kurban Bayramı döneminde keçilerinden ayrılmanın zor olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Elimizde doğuyorlar, onları besliyoruz, büyütüyoruz. Biberonla beslediğim keçilerim var. Babam keçileri pazara götürdüğünde satılmaması için çok dua ettiğim günler oldu ama bu da bir döngü. Sonuçta biz de bundan para kazanıyoruz. Hayvanlarla ilgilenirken okulumu da ihmal etmiyorum. Keçileri otlatırken ödevlerimi yapıyorum, ders çalışıyorum. Neredeyse her dönemde bir takdir belgesi aldım. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Veteriner olabilirsem mesleğimi yaparken keçilerimden ayrı kalmamış olacağım. Onlara daha fazla faydalı olmak istiyorum. Benim için en ideal meslek veterinerlik."
Geçen yıl üniversite sınavında aldığı puan veterinerlik bölümüne yetmediği için tercih yapmadığını anlatan Orhan, bu yıl artırdığı çalışma temposuyla istediği bölüme yerleşeceğine inandığını ifade etti.
Orhan, keçilerin sınava hazırlanma sürecinde kendisini daha çok motive ettiğini söyledi.
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