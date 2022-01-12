Artvin'de keçi horonu

İHA

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında horon oynamaya başladı.

İHA'nın haberine göre Ayşe Erkan’a ait üç keçi sahibinin yanına gidince, Erkan keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti.

Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horan eklendi.

‘Herkes horona’, ‘dik oyna’ komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Hemşin müziği eşliğinde horon oynayan keçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.