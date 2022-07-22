Keçiler döndü, yaşlı çobandan haber yok

İHA

Denizli'nin Kale ilçesinde, hayvan otlatmaya giden çobana ulaşılamıyor. Hayatından endişe edilen çoban için arama çalışması başlatıldı.

Kale ilçesi TOKİ Mahallesi'nde oturan Mustafa Erbay (69), keçileri otlatmak için dün sabahın erken saatlerinde dağlık alana gitti. Erbay, her gün saat 11.00'de dönüş yaptığı eve gelmedi. Keçilerin ilerleyen saatlerde eve geri dönmesinin ardından Erbay'ı göremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra TRAC başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından çobanın bulunması için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.