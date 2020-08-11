Keçiboynuzu üreticisinden hırsızlığa karşı evde kurutma önlemi - MERSİN

AA

"Harnup" adıyla da bilinen aşılanmış formuyla gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde, yabani olarak büyüyen çeşidi "Haraç" ile de hayvan yemi olarak kullanılan keçiboynuzu, fiyatıyla üreticisini sevindiriyor.Aşılı hali 25 liradan, yem hali ise 7 liradan alıcı bulan keçiboynuzunun üreticileri, son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle hasadı erkene aldı.Erdemli ilçesinde üretim yapan Kerim Yılmaz, gazetecilere, ürünün getirisinin yüksek olması ve kolay toplanması nedeniyle hırsızlığa açık olduğunu belirtti.Kendilerince önlemler aldıklarını aktaran Yılmaz, "Keçiboynuzunun bakımı kolay, fiyatı da 7 lira. Toplaması kolay, satış sorunu yok, alıcısı çok. Bundan dolayı hırsızlara cazip geliyor. Bir çuval aşılı hali 300 ile 400 lira, yabani hali ise 260 lira ediyor. Hırsızlık olaylarından dolayı erkenden toplayıp evimizde kurutmaya çalışıyoruz ancak bu da ağaçtaki hali gibi kurumuyor. Erken toplamaya mecbur kaldık. Yoksa ağaç üzerinde mahsulümüz kalmayacak." dedi.