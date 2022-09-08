'Keçi ahırı' katliamı: 3 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Katliama dönüşen tartışmanın, aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdıran Durdu K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
TARTIŞMANIN NEDENİ KEÇİ AHIRI
Katliama dönüşen kavganın nedeni keçi ahırı çıktı. İddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz, Ayşe Dağ ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.
JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI
Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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