Kebapçılar kapanış saatlerinin uzatılmasından memnun - ADANA

Tescilli lezzet Adana kebabı ve ızgara ürünleriyle meşhur kentte, lokanta ve restoran işletmecileri normalleşme adımlarıyla yeniden umutlandı.Kovid-19 salgını sürecinde, sadece paket servis sistemiyle çalışan işletmeler, 1 Haziran'da iş yerlerinin saat 22.00'ye kadar açık kalması, 9 Haziran'da da bunun 00.00'a kadar uzatılmasına yönelik kararın açıklanmasını memnuniyetle karşıladı.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.Kebapçılar olarak Adana'da, yeni normalleşme sürecini iyi değerlendireceklerini belirten Serttaş, "Her zaman pozitif bakıyoruz. Çok şükür o dönemi atlattık. Pandemi dönemini tamamıyla da atlatacağız. Adanalı kebapçılar olarak her gün en iyi sebzeleri ve etlerimizi kendi ellerimizle alıyoruz. Biz, bu durumda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. En iyi kebabı çıkarmak için birbirimizle yarışıyoruz." diye konuştu.Serttaş, müşterilerin gönül rahatlığıyla kebapçılara gelebileceğini, denetimlerin sıkı şekilde yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:"Pandemi dönemiyle ilgili genelgeler ve uygulanan kurallar, anında bize sözlü ve yazılı olarak bildiriliyor. Biz de bunları işletmelerimizde uygulamaya başlıyoruz. İnşallah el ele verip bu dönemi atlatacağız. Gelecekle ilgili umutluyuz, turlar açılıyor. Yavaş yavaş bir hareket başladı. İnşallah yeni dönem daha iyi olacak. Daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Sağlıkla kalacağız ve hep beraber el ele verip bunu yeneceğiz."- Kebapçılar yeni süreçten umutluKentte yaklaşık 36 yıldır kebapçılık yapan Mustafa Dağoğlu da restoranlarında sosyal mesafeye uyularak hijyenli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Dağoğlu, ülke olarak bu süreci en iyi şekilde geçireceklerini aktararak, "Normalleşme süreci çok iyi gidiyor. Vatandaşlarımıza lezzetli ve temiz kebap yedirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kısıtlamaların kalkması bizim için çok iyi oldu. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni süreçten umutluyuz." diye konuştu.Kebapçı Osman Kaya da yeni normalleşme sürecinden umutlu olduklarını belirterek, "Adana kebabımızı müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Salgın dönemini en iyi şekilde atlatacağız. Çok sıkıntılı günler geçirdik ama bundan sonra daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
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