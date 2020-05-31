Keban'da yaralı güvercine itfaiye personeli sahip çıktı - ELAZIĞ

Kallar Mahallesi 15 Temmuz Meydanında yakınlarında yerde uçamayan yavru güvercin gören vatandaşlar durumu itfaiyeye iletti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aldıkları yavru kuşu bakımını yapmak üzere Keban İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.İtfaiye görevlisi Cemil Bayır, "Bakımının ardından yavru güvercini yuvasına bırakacağız." dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."