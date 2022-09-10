Keban'da batan tekne bulundu! Kayıp balıkçı aranıyor

DHA

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü’nde dün batan teknedeki 2 kişiden balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, su altı arama cihazı ROV ile sürdürüldü. Tekne ise 56 metre derinlikte bulundu. Keban Baraj Gölü’nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, dün öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu.

2'NCİ GÜNDE SÜRÜYOR İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 2’nci günde de sürdürüldü.

Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Ekipler, su altında başlattıkları çalışmada kayıp Yaşar Zariç’i ararken, 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV'u da kullandı. Bölgeye Ankara’dan jandarma arama-kurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi.