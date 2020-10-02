Keban Belediyesi şehitlerin ismini cadde ve sokaklarda yaşatacak - ELAZIĞ

AA

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında alınan karar ile şehitlerin ismi ilçedeki cadde ve sokaklara verildi.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı yaptığı açıklamada, Kebanlı şehit polisler Orhan Akpunar, Mehmet Emin Aydın, Akın Kılınç, Selahattin Doğan, Mehmet Şevket Uzun, Eyyüp Oğuz, askerler Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin, Üsteğmen. Aytaç Kaya ile Dünya Azerbaycanlılar Platformu Başkanı Samir İskenderoğlu'nun talepleri doğrultusunda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısında şehit olan Tümgeneral Polad Haşimov'un isminin cadde ve sokaklara, merhum eski Keban Belediye Başkanı Hadi Turan'ın adının ise Fırat Mahallesindeki bir çocuk parkına verildiğini söyledi.

Atlı, kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve aziz şehitler ve bütün kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade ederek, "Mekanları cennet olsun." dedi.