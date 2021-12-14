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Keanu Reeves'ten Matrix Resurrections tepkisi: Ama ben öldüm!

Keanu Reeves'ten 'Matrix Resurrections' tepkisi: Ama ben öldüm!

Kanadalı aktör Keanu Reeves, 24 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Matrix' serisinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı. Reeves, "Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim" ifadelerini kullandığını açıkladı

14.12.2021 - 15:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 'Matrix Resurrections'un bu ay beyazperdeye dönüşü hakkında konuştu.

  • İrlandalı komedyen Graham Norton'ın televizyon programına video konferans ile katılan Reeves, serinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı. 

  • "OLAĞANÜSTÜ BİR DENEYİMDİ"

    Filmdeki 'Neo' karakterini yeniden canlandıran Reeves programda şu ifadeleri kullandı:

    Umarım izleyiciler bundan keyif alır. Çok heyecan verici ve bunu yapmak olağanüstü bir deneyimdi.

  • 57 yaşındaki aktör, 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin yeniden dirilmesine ilişkin soruyaysa şu cevabı verdi:

    Yönetmen bana başka bir 'Matrix' filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak.

  • "O DÖNEM DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM"

    Öte yandan Reeves, 1997 yapımı 'Hız Tuzağı 2'yi (Speed 2) neden reddettiğini de açıkladı. Ünlü yıldız, şu ifadeleri kullandı:

    O dönem senaryoya cevap vermedim. Sandra Bullock'la çalışmayı gerçekten çok istiyordum. 'Jack Traven'ı oynamayı sevmiştim. Filme dahil olan oyuncularla hiçbir problemim yoktu ama o dönem bunun doğru olmadığı hissine kapılmıştım.

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