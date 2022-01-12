"AMA BEN ÖLDÜM!"



İrlandalı komedyen Graham Norton'ın televizyon programına video konferans ile katılan Keanu Reeves, serinin son filminde 18 yıl önce öldüğü görülen 'Neo' karakterinin yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:



Yönetmen bana başka bir 'Matrix' filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak.