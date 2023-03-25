"DÖVÜŞ YETENEKLERİNE İTHAFEN ADINI KULLANDIK"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Alman bilim insanları, mantarları öldüren bir kimyasal bileşiğe Keanu Reeves'in adını vermişti. 'Leibniz Enstitüsü Biyo Pilot Tesisi'nden araştırmacıların yeni keşfettikleri kimyasalın adı 'Keanumisin' olmuştu.
'Keanumisin', Latince adı 'Pseudomonas' olan lipopeptit bakteri cinsi tarafından üretiliyor. Lipopeptitler, güçlü mantar öldürücü özellikleri nedeniyle genelde antibiyotik olarak kullanılıyor.
Araştırmacılar, Reeves'in 'The Matrix' ve 'John Wick' serilerindeki güçlü dövüş yeteneklerine ithafen onun adını kullandıklarını belirtmişti.