"O DA ROLLERİNDE SON DERECE ÖLÜMCÜL"



Araştırma ekibi lideri Sebastian Götze de, "Lipopeptitler mantarları o kadar etkili biçimde öldürüyor ki onlara Keanu Reeves'in adını verdik vermeyi uygun bulduk. Çünkü o da rollerinde son derece ölümcül..." açıklamasında bulunmuştu.



Araştırmacılar, 'Keanumisin'lerin hem bitkileri saran hem de insanları enfekte eden mantarlara karşı etkili olduğunu da tespit etti. Sebastian Götze liderliğindeki araştırma ekibi, bileşiğin bitkilere zarar vermediğini de vurgulamıştı.



Bu yüzden zararlı kimyasallar ve pestisitlere karşı çevre dostu ve doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğine inanılıyor. Bileşiğin aynı zamanda insanlar için de güvenli olduğu da düşünülüyor. Zira çok düşük bir yoğunlukta bile mantarlara etki edebiliyor.



Fotoğraflar: AP, AA