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Keanu Reeves, 'John Wick 4'teki set kazalarını anlattı - Magazin haberleri

Keanu Reeves, 'John Wick 4'teki set kazalarını anlattı

Keanu Reeves, 'John Wick' serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazalarla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu da sözlerine ekledi

Giriş: 25.03.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kanadalı aktör Keanu Reeves, 'John Wick: Chapter 4'teki bir dövüş sahnesini çekerken, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını dile getirdi.

    'Matrix' serisiyle dünya çapında üne kavuşan Reeves, çekimlerde bir dublörün de hastanelik olduğunu belirtti.

  • "DUBLÖR BİR KOVALAMACA SAHNESİNDE KAZA YAPTI"

    "Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Keanu Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etti.

    Çekimlerin zorlu geçtiğini söyleyen oyuncu, "Herkes çok yorgun ama bu yorgunluğun en güzel hali. Sanki bir dağa tırmanmışsınız ve artık dinleniyorsunuz ya da bir oyunu bitirip kazanmışsınız gibi hissettiyor" dedi.

    "ÇEKİM EKİBİ HER ZAMAN BİRBİRİNE GÖZ KULAK OLDU"

    Ayrıca 58 yaşındaki aktör, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu da sözlerine ekledi.

  • "DÖVÜŞ YETENEKLERİNE İTHAFEN ADINI KULLANDIK"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Alman bilim insanları, mantarları öldüren bir kimyasal bileşiğe Keanu Reeves'in adını vermişti. 'Leibniz Enstitüsü Biyo Pilot Tesisi'nden araştırmacıların yeni keşfettikleri kimyasalın adı 'Keanumisin' olmuştu.

    'Keanumisin', Latince adı 'Pseudomonas' olan lipopeptit bakteri cinsi tarafından üretiliyor. Lipopeptitler, güçlü mantar öldürücü özellikleri nedeniyle genelde antibiyotik olarak kullanılıyor.

    Araştırmacılar, Reeves'in 'The Matrix' ve 'John Wick' serilerindeki güçlü dövüş yeteneklerine ithafen onun adını kullandıklarını belirtmişti.

  • "BENİM İÇİN EPEY HAVALI VE GERÇEKÜSTÜ"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keanu Reeves de adının bu şekilde anılmasını havalı bulduğunu ifade etmişti.

    Bir soru-cevap etkinliğinde hayranlarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü" şeklinde konuşmuştu.

    "Teşekkürler bilim insanları!" diyen Reeves, "Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadelerini de kullanmıştı.

  • "O DA ROLLERİNDE SON DERECE ÖLÜMCÜL"

    Araştırma ekibi lideri Sebastian Götze de, "Lipopeptitler mantarları o kadar etkili biçimde öldürüyor ki onlara Keanu Reeves'in adını verdik vermeyi uygun bulduk. Çünkü o da rollerinde son derece ölümcül..." açıklamasında bulunmuştu.

    Araştırmacılar, 'Keanumisin'lerin hem bitkileri saran hem de insanları enfekte eden mantarlara karşı etkili olduğunu da tespit etti. Sebastian Götze liderliğindeki araştırma ekibi, bileşiğin bitkilere zarar vermediğini de vurgulamıştı.

    Bu yüzden zararlı kimyasallar ve pestisitlere karşı çevre dostu ve doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğine inanılıyor. Bileşiğin aynı zamanda insanlar için de güvenli olduğu da düşünülüyor. Zira çok düşük bir yoğunlukta bile mantarlara etki edebiliyor.

    Fotoğraflar: AP, AA

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