"AMA BEN ÖDÜM!"



Öte yandan İrlandalı komedyen Graham Norton'ın televizyon programına video konferans ile katılan Keanu Reeves, serinin son filminde 18 yıl önce öldüğü görülen 'Neo' karakterinin yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

Yönetmen bana başka bir 'Matrix' filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak.