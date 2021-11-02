Keanu Reeves gönülleri yine fethetti

Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan Keanu Reeves, yine alkışlanacak bir davranışta bulundu.

Reeves'in saatlerin her birinin üzerine dublörün adını yazdırıp teşekkür ettiği görüldü.

SET EKİPMANLARINI TAŞIDI

Geçtiğimiz hafta, 'John Wick 4' filminde rol alan dublörlerine ünlü markaya ait 9 bin dolar değerinde saat hediye eden Reeves'in film setinden yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda 57 yaşındaki ünlü aktörün set çalışanlarına yardım ettiği ve set ekipmanlarını taşıdığı görülüyor.

Reeves'in görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Sık sık New York metrosunu kullanırken yolcuların telefon kameralarına takılan oyuncu, ayakta kalan yolculara yer vermesiyle de biliniyor. Reeves, sık sık yardıma muhtaç insanların yardımına da koşuyor.

KARDEŞİ İÇİN SETLERE ARA VERDİ

Reeves, 2000'lerin ilk yarısında kız kardeşi Kim'in kan kanserine yakalanması üzerine oyunculuğa ara vermişti. Reeves, evini kardeşine bakmak için düzenlemiş ve neredeyse bütün vaktini ona ayırmıştı. Reeves'in kardeşi daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Reeves'in hayatında pek çok trajedi var. Bunlardan biri de 2001 yılında sevgilisi Jennifer Syme'nin trafik kazasında kaybetmesi. Ünlü aktörü bu olayda yıkan sadece sevgilisinin vefatı değil, onun karnındaki bebeği de yaşamını yitirmişti.

İLİŞKİLERİ EVLİLİK YOLUNDA

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kanadalı aktör, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı iddia edildi. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini bu yıl içerisinde evlilikle taçlandıracağı konuşuluyor.

Yaklaşık üç yıldır Alexandra Grant ile aşk yaşayan aktör, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.

EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Keanu Reeves, 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film gala gecesine sevgilisiyle katılmıştı. Reeves ile Grant, objektiflere el ele poz vermişti.

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Keanu Reeves'in sevgilisiyle kamera karşısına geçmesi o dönem gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.