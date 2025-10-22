Keanu Reeves bir zamanlar kendine bulduğu sahne adını açıkladı

Keanu Reeves, sahne adını neredeyse Chuck Spadina yapacağını açıkladı. Lübnan'ın Beyrut kentinde doğup Toronto'da büyüyen ünlü oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında, 20 yaşındayken Los Angeles'a taşındığını ve adını değiştirmek isteyen bir menajerle karşılaştığını anlattı.

İsim değiştirme teklifinin kendisine "Hollywood'a hoş geldin" denilmesi gibi algıladığını söyleyen Reeves; "Sahilde yürürken, 'Adım mı? Ya adımı değiştirsem? Ne olur?' diye düşündüğümü hatırlıyorum" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

Daha sonra bazı alternatifler bulmaya çalıştığını söyleyen Keanu Reeves; "Göbek adım Charles, bu yüzden 'Chuck mı olsa?' diye düşündüm. Ve Spadina adında bir sokakta büyüdüm, dolayısıyla Chuck Spadina olmalıydı" dedi.

REKLAM

Sonunda adının 'KC Reeves' olduğunu ama bunun da kendisini pek heyecanlandırmadığını söyleyen ünlü yıldız, "Sonra yapamadım. Seçmelere gittiğimde 'KC Reeves' diyorlardı. Ben de cevap bile vermiyordum. 6 ay sonra, 'Bunu yapmayacağım' dedim. İşte böyle bir Hollywood anısıydı" dedi.

Geçen ay Leonardo DiCaprio, çocuk oyuncuyken adının 'fazla etnik' bulunduğunu, bunun yerine kendisine 'Lenny Williams' adının önerildiğini söylemişti.