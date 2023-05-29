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Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede - Magazin haberleri

Keanu Reeves 21 yıl sonra grubuyla yeniden sahnede

Keanu Reeves, 20 yılın ardından ilk konserlerini vermek üzere 'Dogstar' ile yeniden bir araya geldi. 'Dogstar', 2023 BottleRock müzik festivalinde sahne aldı

Giriş: 29.05.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncu Keanu Reeves, gitarist / vokalist Bret Domrose ve davulcu Robert Mailhouse ile birlikte 2023 BottleRock Müzik Festivali'nde sahne aldı.

    'Dogstar' grubu, 21 yıl sonra konserde sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı.

  • "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

    'Dogstar', geçtiğimiz hafta yaptıkları duyuruda festivale geç de olsa eklendikleri için havalara uçtuklarını ve hafta sonunu dört gözle beklediklerini ifade etmişti.

  • "BİRLİKTE ÇALMAYI ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

    Keanu Reeves, daha önce verdiği röportajda da grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti.

    Keanu Reeves, "Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, haydi bunu gerçekleştirelim' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

  • 'Dogstar', 1991'de kurulmuş ve 2002'de dağılmadan önce iki stüdyo albümü ve bir EP yayımlamıştı.

    Keanu Reeves, Los Angeles'ta kurulan 'Dogstar' adlı rock grubunda 2002'ye kadar bas gitar çalmıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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