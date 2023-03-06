Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum - Magazin haberleri

Ke Huy Quan: İş bulamadığım için sağlık sigortamdan oldum

Ke Huy Quan, 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) adlı filmin kariyeri üzerinde ne kadar çok etkisi olduğunu açıkladı

Giriş: 06.03.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Vietnamlı oyuncu Ke Huy Quan, Oscar adayı 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' adlı filmin gösterime girmesiyle birlikte Hollywood'a geri döndü. Quan, Mart 2020'de çekimleri tamamlandıktan sonra Covid-19 sebebiyle vizyon tarihi iki yıl ertelenen film gösterime girene kadar kimsenin kendisine iş vermediğini açıkladı.

  • "TEK BİR İŞ BİLE ALAMADIM"

    'The Late Late Show with James Corden'de konuşan Ke Huy Quan, filmi çektikten sonra birkaç rol için seçmelere katıldığını ancak tek bir iş bile alamadığını dile getirdi.

    Samimi açıklamalarda bulunan Quan, "2021'deydik ve çok gergindim. Sağlık sigortamı kaybetmek üzereydim. Menajerimi aradım ve, 'Lütfen bana bir şey bulabilir misin? Ne olduğu önemli değil, gelecek yıl sağlık sigortasına hak kazanabilmem için asgari şartı sağlayacak tek bir işe ihtiyacım var' dedim" ifadelerini kullandı.

  • "SAĞLIK SİGORTASINI KAYBETTİM"

    Ünlü oyuncu, tek bir iş bile alamadığını yineledikten sonra, "Gerçekten de 2021 gelip, geçti ve ben sağlık sigortasını kaybettim. Filmi izlemiş olan yapımcımı aradım ve o noktada tek bir görüntü bile görmemiştim. 'Lütfen bana bir şey söyleyebilir misiniz? Filmde iyi miyim?' dedim" açıklamasında bulundu.

  • "FİLM VİZYONA GİRDİ VE HAYATIM DEĞİŞTİ"

    Yapımcısının neden böyle bir soru sorduğunu sorguladığında Ke Huy Quan, "Kimse beni işe almak istemiyor" yanıtını verdiğini dile getirdi.

    Yapımcının kendisine sabırlı olmasını ve sadece beklemesini söylediğini de anlatan Quan, "Film geçen yıl martta vizyona girdi ve hayatım değişti" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.