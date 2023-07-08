KDV zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Katma Değer Vergisi KDV oranlarına artış yapıldı. Ürünlerde yüzde 8 ve 18 olarak uygulanan KDV oranı 10 Temmuz 2023 tarihinde itibaren zamlı oran üzerinden hesaplanacak. İşte 2023 Temmuz Temmuz Katma Değer Vergisi KDV oranı zammı detsyları...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.

2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

DHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

6 Şurada Paylaş!









GELİR TAHMİNİNİN YÜZDE 42'SİNE ULAŞILDI

Yılın ilk 5 ayında merkezi yönetim gelirleri 1 trilyon 612 milyar lira oldu. Bu rakam 3 trilyon 810 milyar liralık yıl sonu bütçe tahmininin yüzde 42'sine denk geldi. KDV gelirleri ilk 5 ayda 435 milyar lirayı aşarak yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 53'üne ulaştı. ÖTV gelirleri ise 251.3 milyar lira ile yıl sonu tahmininin yüzde 49'una ulaştı.

Harç gelirleri ise Ocak-Mayıs döneminde 45.9 milyar lira ile 2023 sonu tahmininin yüzde 44'ünü buldu.

Merkezi Yönetim Gelirleri

Genel Bütçe Gelirleri