Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi ( KDV) ve özel tüketim vergisi ( ÖTV) indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek.

Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta yapılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 10 günlük sürece girildi.

31 Ekim'de sona eren konut satışına ilişkin KDV ve tapu harcı indirimleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre, yıl sonuna kadar konut satışlarında KDV oranları yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Mobilya sektöründeki KDV oranı 31 Aralık'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da yıl sonuna kadar sıfırlanmış olarak devam edecek.

Bakanlık, vergi indirimleri kapsamında otomotiv sektörüne ilişkin de düzenleme yaptı. Buna göre, 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilirken, ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Söz konusu sektörlerdeki indirimin bitmesine günler kala, bazı sektör temsilcileri indirimlerin kalıcı olmasını, kimi de kapsamının değiştirilerek devam etmesini talep ediyor.

- "Uzatma yerine kalıcı olmalı"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine, indirimlerin ciddi fayda sağladığını ancak sektörün 2019'da da bu teşviklere ihtiyacı olduğunu söyledi. Konutta gerçek değerden satış uygulamasına geçilmesi için çalışma yapıldığını anımsatan Taylan, "Bu indirimleri 2-3 ayda bir uzatmak yerine, yüzde 4'ten 3'e inen tapu harcı oranının kalıcı olarak yüzde 1'e çekilmesini talep ediyoruz. Vergi ve harç indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi piyasa için doğru olacaktır. Sektörde durgunluğa izin vermeyelim, bu indirimlerin etkisini öldürmeyelim. Bu kapsamda kentsel dönüşüm için harç muafiyeti getirilmesi de önemli." dedi.

Sektörde peşin satışların hareketli olduğuna işaret eden Taylan, "Buna karşın alt ve orta gelir grubu gayrimenkul alamıyor. Onlar krediyle alıyor ancak konut kredilerinin sübvanse edilmesi gerekiyor. Böyle dönemler gayrimenkul almak için en doğru zaman, piyasayı alıcı belirliyor." diye konuştu.

- "Stokta mobilyası olanlar yararlandı"

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilyadaki KDV indiriminin sektöre yeterince yansıyamadığını belirterek, "Sektörün kumaş, boya, kereste, aksesuar gibi girdilerinde KDV 18 olarak uygulanmaya devam ediyor ancak mobilyanın bitmiş halinin son kullanıcıya yüzde 8 olarak yansıtılması isteniyor. Aradaki yüzde 10'luk fark esnaftan çıkıyor. Bu indirimden daha çok elinde stok bulunduran, fabrikasyon üretim yapanlar yararlandı. Bizler mobilyada piyasaları canlandırmak için yapılan KDV indirimini olumlu algılıyoruz. Bu indirim kesinlikle devam ettirilmeli ancak el işçiliği mobilya ile fabrikasyon ürünler ayrı ayrı kategoride sınıflandırılmalı. El işçiliği mobilya ve boyacılıkta KDV alınmamalı." ifadesini kullandı.

- "Sektör diri tutulmalı"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç da yapılan vergi indirimlerinin daralan pazarda hareketlilik yarattığını vurgulayarak, 31 Aralık'ta sona erecek indirimli uygulamanın devamı halinde ikinci el sektörünün zarar görebileceğine dikkati çekti. Vergi indirimlerinin sona ermesiyle talebin ikinci el araca kaymasının beklendiğini dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de otomotiv sanayisi desteklenmeli. Vergi indirimi bu alanda yapılabilir. Türkiye'de üretimi ve montajı yapılan araçlara özel bir uygulama yapılması halinde bunun da her anlamda olumlu etkisi olacaktır. Türk otomotiv sektörü ihracat rekorları kırıyor. Sektörün, 2018'i de 31 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatması bekleniyor. Türkiye'deki genel istihdamın yüzde 6'sını bu sektör elinde bulunduruyor. Sektörü diri tutmak için tedbirler alınmalı. Çarkların dönmesi, üretimin sürmesi, istihdamın olumsuz etkilenmemesi için gerekirse vergi indirimleri bu kapsamda uzatılmalı. Bir diğer önemli konu da kredi faizlerinin düşürülmesi. Zira, faizlerin yüksek olması ikinci el sektörünü zora sokuyor."