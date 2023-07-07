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        KDV, tapu ve harç ücretlerine dev zam! 6.090 TL olan yurt dışı telefon kayıt ücretinin yeni fiyatı rekor kırdı

        Gelen son dakika bilgilerine göre, noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye kayıt ücretine de rekor zam geldi. Diğer yandan yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10'a çıkarıldı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:23
        • 1

          Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

        • 2

          IMEI KAYIT ÜCRETLERİNE REKOR ZAM!

          Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu. 6091 TL'den yükselen IMEI kayıt ücretleri böylelikle rekor zama ulaştı.

        • 3

          10 YILLIK PASAPORT 5 BİN 444 TL OLDU!

          Bugün yayınlanan kararda açıklanan zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.

          Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.

        • 4

          KDV ORANLARI ARTIRILDI

          Açıklanan karara göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

           

        • 5

          SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI ARTIŞTAN HARİÇ TUTULDU

          Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik harçları kapsamında bulunan Sürücü belgesi harçlarına zam gelmedi.

        • 6

          ŞANS OYUNLARINDA DA VERGİ ARTIŞI

          Şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

        • 7

          İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar...

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