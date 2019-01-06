Türkiye ekonomisine çeşitli alanlarda katkı sağlayan kentlerden Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle biliniyor.

Mobilyada ünlü markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri'den Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına mobilya ihracatı gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2 ay önce mobilyada başlayan KDV indiriminin yeni yılda 3 ay daha uzatılması, sektörün hem yüzünü güldürdü hem de beklentisini artırdı.

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin mobilya üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu belirten Sabuncu, "KDV indirimini 2018 yılında hükümetimizden talep ediyorduk. Bunun 2018 yılının son döneminde bile gerçekleşmiş olması biz mobilyacıları sevindirdi çünkü döviz kurlarındaki artıştan dolayı mobilya sektörü bir daralma içerisine girdi. KDV'deki indirim, yılın son 45 günlük zaman dilimi içerisinde yıl sonu hedeflerimizi tutturacak bir seviyeye getirdi." dedi.

"HEM İSTİHDAMA HEM DE EKONOMİNİN CANLILIĞINA KATKI SAĞLAYACAK"

Sabuncu, KDV indiriminin 2018 yılında ciddi bir hareketlenmeye neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Satışlarda 2017 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30-35 oranında bir artış oldu. Bu durum bizim açımızdan yılın son çeyreğinde sevindirdi. Yetkililere, bize 2019 yılında da bu sevinçli haberi verdikleri için teşekkür ederiz. Bu durumun sektörümüzü daha iyi noktalara taşıyacağını bu hareketliliğin hem istihdama hem de ekonominin canlılığına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Kayseri'de gerçekleşiyor. İstihdamın en yoğun olduğu şehir Kayseri'dir. Mobilyadaki KDV indirimi bir canlılığa vesile oldu, üretim hızlandı, işlerimiz açıldı."

Sabuncu, yeni yılda da devam edecek KDV indiriminin birçok sektörde olduğu gibi mobilyacılara da nefes aldıracağını söyledi.